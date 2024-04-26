الاسبوع المقبل.. وفد كردي يزور بغداد للاجتماع مع وزيرة المالية

2024-04-26 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، بأن وفدًا كرديًا يمثل حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد الاسبوع المقبل، فيما أشار الى ان الوفد سيعقد اجتماعًا مع وزيرة المالية بالحكومة الاتحادية طيف سامي.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " وفدًا من وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد يوم الاحد او الاثنين من الاسبوع المقبل"، مبينا ان "الوفد سيعقد اجتماعا مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي".

وأوضح، ان "الوفد سيكون برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب "، لافتا الى انه "سيبحث ملف توطين الرواتب ويشرح للمسؤولين تفاصيل مشروع حسابي وإمكانية فتح فروع للبنوك الثلاثة الاتحادية في الإقليم لغرض البدء بعملية التوطين".

يشار الى ان النائب الكردي السابق غالب محمد، أنتقد الاثنين (18 آذار 2024)، حكومة اربيل، فيما اشار الى انها تعاند وتتحدى قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان باتًا وصريحًا ولا يحتاج لتفسير، وبالتالي يجب المباشرة بتوطين الرواتب ولا تحتاج لوقت كما هي حجتهم".

وأضاف أن "تأخير صرف الرواتب بالرغم من إرسال المبالغ من قبل بغداد، يجب أن يواجه بإجراءات رادعة"، مبينا أن "محاولة العناد ورفض تنفيذ قرار الاتحادية يجب أن يكون له تبعات قانونية".

وأشار الى أن "إصدار (ماستر كارد) تابع لمصرفي الرافدين أو الرشيد لا يستغرق أكثر من أيام أو أسبوع كأعلى حد"، مبينا ان "إجراءات التوطين لن تأخذ وقتا، ولكن أحزاب السلطة تريد استمرار فسادها وسرقاتها".