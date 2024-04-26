2024-04-26 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، ان الحكومة تأخرت كثيراً في ارسال جداول صرفيات موازنة سنة 2024.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ "بغداد اليوم " اننا "نقترب جدا من دخول نصف السنة المالية ولغاية الان لم ترسل الحكومة لنا جداول صرفيات موازنة سنة 2024"، مبينا ان "ان التصويت عليها يحتاج وقت من قبل البرلمان لغرض دارستها او التعديل عليها".

وبين كوجر اننا "لا نعرف ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة لكل هذا التأخير في ارسال جداول الموازنة، رغم انها لا تستطيع صرف اي من المبالغ وخاصة للمشاريع وغيرها الا بعد تصويت البرلمان على تلك الجداول ".

يشار الى ان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اكد الاحد (21 نيسان 2024)، ان مجلس النواب بانتظار وصول جداول موازنة العام الجاري خلال هذا الشهر.

وقال العطواني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية تنتظر وصول جداول موازنة 2024 خلال هذا الشهر، بغية مناقشتها وإقرار تخصيصاتها".

من جهة أخرى، اكد العطواني، ان "المالية النيابية، تحرص على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتوفير محفزات استقطاب الشركات الاستثمارية".

وأعلنت وزيرة المالية طيف سامي، في شهر اذار الماضي، اكمال الجداول وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها، بحسب بيان رسمي.



