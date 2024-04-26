2024-04-26 15:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز رئيس الاتحاد العراقيّ للألعاب المائية خالد عبد الواحد گبيان بعضوية الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية "Asia AQUATICS".وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد العراقيّ للالعاب المائية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "كبيان فاز بواقع 39 صوتاً من مجموع 41 صوتاً في الانتخابات التي اقيمت اليوم الجمعة، في العاصمة التايلاندية بانكوك".واشار البيان الى أن "الانتخابات اسفرت ايضاً عن فوز الكويتي الشيخ خالد الصباح بولاية جديدة لرئاسة الإتحاد الاسيوي للألعاب المائية".وعّبر گبيان حسب البيان "عن فائق شكره للجمعية العمومية للثقة التي منحوها اياه مؤكداً في الوقت ذاته انه سيسعى مع زملائه في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية على النهوض بعمل الاتحاد القاري و دعم واسناد الاتحادات الوطنية في القارة بغية تطويرها وتحقيق النجاحات بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية".