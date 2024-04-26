خلال شهر.. معبر حدودي ايراني يسجل زيادة ملحوظة بصادرات السلع للعراق

2024-04-26 15:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افاد مدير جمارك محافظة ايلام الايرانية سهراب كمري، أن صادرات سلع بلاده من معبر مهران الحدودي الدولي الى العراق بلغت أكثر من 200 ألف طن بقيمة مالية تصل الى قرابة 100 مليون دولار أمريكي. وقال كمري في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رسمية، إنه اعتبارا من بداية السنة الايرانية التي تبدأ من 21 آذارمارس ولمدة شهر كامل أي لغاية 21 نيسانأبريل الجاري تم تصدير أكثر من 218 ألف طن من السلع المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 92 مليون دولار. وأضاف انه خلال هذا الشهر ارتفع معدل إصدار رخص التصدير الى 565 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023. ووفقا للمسؤول الجمركي الايراني، فإنه خلال هذا الشهر اجتاز أكثر من 360 ألف مسافر الحدود بين البلدين لترتفع نسبة حركة المسافرين إلى 42 مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي.