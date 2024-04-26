دراسة: أمطار دبي غير المسبوقة ربما حدثت لهذا السبب

2024-04-26 15:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تشير الأدلة الظرفية إلى أن تغير المناخ أدى إلى هطول أمطار على غير مسبوقة على دبي وأجزاء أخرى من الخليج العربي، لكن العلماء لم يكتشفوا البصمات النهائية للاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة التي شهدوها في أحداث مناخية متطرفة أخرى، وفقا لما توصل إليه تقرير جديد. هطلت أمطار أكثر بنسبة 10 إلى 40 في يوم واحد فقط الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخا في الإمارات العربية المتحدة وعمان وأجزاء من المملكة العربية السعودية مقارنة بما كان سيحدث في عالم ارتفعت درجة حرارته بمقدار 1.2 درجة مئوية 2.2 درجة فهرنهايت بسبب حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفقا لتقرير شبكة إسناد الطقس في العالم وفي مكان واحد على الأقل، هطلت أمطار قياسية بلغت 11 بوصة 28.6 سم خلال 24 ساعة فقط، أي أكثر من ضعف المتوسط السنوي، مما أدى إلى شل حركة مدينة ناطحات السحاب المزدحمة عادة. كانت إحدى الأدوات الرئيسية في تقارير إسناد الطقس في العالم السابقة التي يزيد عددها عن 60 تقريرا هي إنشاء عمليات محاكاة حاسوبية تقارن حدثا مناخيا فعليا بعالم خيالي بدون تغير المناخ، ولكن في حالة دبي لم تكن هناك بيانات كافية لتلك المحاكاة لإجراء مثل هذه الحسابات. لكن تحليل عقود من الملاحظات السابقة، وهي الأداة الرئيسية الأخرى التي يستخدمونها، أظهر ارتفاعا بنسبة 10 إلى 40 في كميات الأمطار. وقال العلماء إنه حتى بدون محاكاة الكمبيوتر، ظلت الأدلة تشير إلى تغير المناخ. وقالت فريدريكه أوتو، عالمة المناخ بكلية إمبريال كوليدج في لندن، التي تنسق فريق دراسة الإسناد: ليست هناك بصمة واضحة، ولكن لدينا الكثير من الأدلة الظرفية الأخرى، وخطوط أخرى من الأدلة التي تخبرنا أننا نرى هذه الزيادة. وأضافت: هذا ما نتوقعه من الفيزياء. وهذا ما نتوقعه من الدراسات الأخرى التي تم إجراؤها في المنطقة، ومن دراسات أخرى حول العالم، ولا يوجد شيء آخر يحدث يمكن أن يفسر هذه الزيادة. هناك تأثير معروف منذ زمن طويل في الفيزياء، وهو أن الهواء يحمل رطوبة أكثر بنسبة 7 مع كل درجة مئوية 4 لكل درجة فهرنهايت.