2024-04-26 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، خبرا مفاده إمكانية تغيير ملعب المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2023-2024، بين العهد اللبناني وفريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي، والذي سيُقام في الخامس من مايو/ أيار المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي مباشرةً بعد نهاية الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وتحديداً يوم 24 من الشهر الحالي، عن اختيار ملعب كربلاء الدولي في العراق الذي يتسع لحوالي 30 ألف متفرج، لاستضافة المباراة النهائية، لتتغير الأمور بعد يومين فقط، وتحديداً اليوم الجمعة، ويُطرح اسم مجمع السلطان قابوس الرياضي في عُمان لاستضافة النهائي بدلاً من ملعب كربلاء.

وأوضح رئيس نادي العهد اللبناني تميم سليمان بشان هذه المعلومات، كون فريقه هو أحد طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ان "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونادي سنترال كوست مارينرز رفضا اللعب في ملعب كربلاء بالعراق، أنا شخصياً لا أعرف السبب وماذا حصل، رغم أنّ المباريات الدولية تُلعب في العراق بشكل طبيعي والدليل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم وكأس آسيا".

وأضاف "حاولنا الضغط من أجل تجنب تغيير الملعب ولكن كان هناك رفض، ونحن كدوري لبناني ضعيف نسبياً مقارنة بغيرنا، كانت الاستجابة لنا متواضعة".

وعند الاستفسار عن مدى دقة خبر نقل النهائي إلى مجمع السلطان قابوس الرياضي في عمان، أكد سليمان هذه المعلومات، وقال: "نعم أعتقد أن المباراة نُقلت إلى عمان في الوقت الحالي، ولا يبدو أنه سيكون هناك أي تغيير في القرار الجديد".

يُذكر أن نادي العهد اللبناني تأهل إلى المباراة النهائية إثر التفوق على نادي النهضة العماني في مجموع مواجهتي الدور نصف النهائي ذهاباً وإياباً (3-2)، فيما تأهل فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي، إثر تفوقه على منافسه فريق آبديش آتا كانت القيرغيزي (4-1) في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

المصدر: العربي الجديد



