في كرميان.. 4 مدارس مهددة بالانهيار و70 أخرى بحاجة لترميم

2024-04-26 15:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصدر مطلع في تربية إدارة گرميان بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن وجود أربع مدارس مهددة بالانهيار وما زال الدوام مستمراً فيها، مشيراً إلى أن 70 مدرسة أخرى بحاجة إلى إعادة ترميمها.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المدارس الأربع المهددة بالانهيار هي (كلار، وبازهر، وبيدار، وكولاجو) ورغم ذلك ما زال الدوام مستمراً فيها من قبل الكادر التدريسي والطلبة".

وأكد أنه "يجب هدم المدارس الأربع بشكل كامل وبناء مدارس جديدة، وذلك يحتاج إلى نحو ملياري دينار لكل مدرسة".

وبين المصدر أن "هناك أيضاً 70 مدرسة أخرى بحاجة إلى ترميم، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الترميم فيها قريباً، إلا أن مدرستين تم الانتهاء من ترميها بنسبة 50% لكن العمل توقف بسبب الأزمة المالية".