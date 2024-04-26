2024-04-26 15:30:08 - المصدر: منصة إيشان

لا تزال عملية تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة قديمة من شتى البلدان، مستمرة، حيث ظهرت أسلحة كانت مخزنة في مستودعات تعود ملكيتها لشركات خاصة. وعلى سبيل المثال فإن الشبكات الاجتماعية الألمانية نشرت مؤخرا صورا لمدافع “غفوزديكا” عيار 122 ملم و”أكاتسيا” عيار 152 ملم التي نقلتها في ناقلات ضخمة إلى أوكرانيا. وأفادت قناة تليغرام” تانكودروم” الروسية بأن […]

ظهرت المقالة إعلام روسي: أوكرانيا تستخدم صواريخ صدام حسين أولاً على Eishan.