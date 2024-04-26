التجارة تعلن استلام 270 ألف طن من الحنطة حتى الآن

2024-04-26 16:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، استلام 270 ألف طن من الحنطة حتى الآن، فيما توقعت وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي الى 7 ملايين طن.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "٩ محافظات جنوبية باشرت باستلام الحنطة ابتداء من البصرة وذي قار وميسان وواسط وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية والمثنى، والتحقت بها محافظة الأنبار والتي تم افتتاحها قبل ثلاثة أيام بوجود رئيس الوزراء ووزير التجارة.وأضاف أن "هذه المحافظات استلمت لغاية الآن بحدود ٢٧٠ ألف طن من الحنطة"، مؤكداً أن "هناك عملاً متواصلاً في هذه المحافظات فيما يتعلق بمبالغ التسويق والتي تصرف أولاً بأول".وأكد أن "العمل جار ومنسق بشكل كبير بالنسبة للمحافظات الأخرى"، مشيراً إلى أن "الوزارة مستعدة في كل المحافظات من ديالى وبغداد وصلاح الدين وكركوك والمحافظات الشمالية والغربية، للمباشرة باستلام محصول الحنطة، لكن الحصاد لم يبدأ بها بعد كونها تشهد حتى الآن أجواء باردة، وبالتالي لم يتم الحصد بعد، وخلال الفترة المقبلة سوف يتم حصادها ويبدأ الموسم في كل محافظة تدريجياً".ولفت إلى أن "هناك نتائج جيدة، ووزارات الدولة سخرت عملها لموسم التسويق، فيما يعمل الموظفون في الشركة العامة لتجارة الحبوب على مدار 24 ساعة في اليوم دون كلل أو ملل"، مشيراً إلى أن "وزير التجارة، وجه بأن يشرف كل مدير عام على محافظة من المحافظات".وأعرب، عن أمله في أن "تصل الكميات المستلمة خلال موسم التسويق الحالي من 6 - 7 ملايين طن حسب توقعات وزارة الزراعة، إضافة إلى مليون و٦٠٠ ألف طن كخزين استراتيجي يتم العمل به حالياً ويوزع الطحين من خلاله في البطاقة التموينية"، خاتماً بالقول: "ونأمل أن يكون هذا الموسم موسم البركة والإبداع كما تمت تسميته".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن من محافظة الانبار إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق".

وأضاف أن "رئيس الوزراء سلم المستحقات المالية لمجموعة من فلاحي المحافظة".