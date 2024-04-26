درجال يلتقي لاعبي المنتخب الأولمبي

2024-04-26 16:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الجمعة، الملاكَين التدريبيّ والإداريّ ولاعبي المنتخب الأولمبيّ قبلَ مواجهته أمام نظيره الفيتنامي التي تقام اليوم في ملعبِ استاد الجنوب المونديالي ضمن الدور ربع النهائي لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس .وقال رئيسُ الاتحاد في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية ( واع) : "ثقتنا عاليةٌ بقُدراتكم على تَقديمِ العطاء الفنيّ الجيد الذي يؤهلكم للظهورِ بصُورةٍ مميزةٍ تسهم بتَحقيقِ الهدف المرسوم بالوصول إلى الدور نصف النهائي".وأضاف درجال : "مباراةُ اليوم مفصليةٌ، وتتطلبُ بذلَ المزيد من الجُهودِ والتركيز التام، وتطبيق الواجبات المكلفين فيها بدقةٍ عاليةٍ معزز بالحماسةِ والإصرار على الفوز".واختتم رئيسُ الاتحاد حديثه بالقول: "تملكون العديدَ من القدراتِ التي تجعلكم في قمةِ الجاهزية للمباراة، وتقربكم من الفوزِ على الرغم من أنه لا توجد مباراةٌ سهلة".