الحكم العراقي طه محمود يقود نهائيات الدوري الإماراتي للركبي

2024-04-26 16:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاختار الاتحاد الإماراتي للركبي الحكم العراقي طه حسين حكما لنهائيات مسابقة الدوري الإماراتي للركبي.وقال الحكم الدولي العراقي طه محمود في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "سعيد جدا لتمثيله العراق في المحافل الدولية ورفع اسم بلده عاليا".وقدم محمود "شكره للاتحاد العراقي للركبي لدعمه ومساندته في مهمته فضلا عن شكره للاتحاد الإماراتي للركبي لدعوته واختياره ليكون مع الطاقم التحكيم لقيادة نهائيات مسابقة الدوري الإماراتي للركبي والتي ستقام بتاريخ ال 27 من الشهر الحالي و على ملاعب نادي العين".يشار الى ان "طه محمود شارك مؤخراً في تحكيم البطولة العربية للركبي التي اقيمت في السعودية واختير ضمن طاقم المباراة النهائية للبطولة".