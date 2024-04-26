السعودية تعلن زيادة الرحلات الجوية المباشرة مع العراق

2024-04-26 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة مع العراق.وذكر الطيران المدني السعودي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة والتي تهدف الى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول الى اكثر من 330 مليون مسافر سنويا وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتدادا للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق نعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة الى مدينة النجف في جمهورية العراق إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد واربيل في جمهورية العراق وذلك ابتداء من يوم الاول من حزيران المقبل".