سائق يضحي بعجلته لإنقاذ طفل في فلكة الفرسان وسط الرمادي

2024-04-26 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

كشف مصدر محليّ، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، عن تفاصيل حادث سير في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، فيما أشار الى ان سائق العجلة فضّل اصطدام العجلة بعامود للكهرباء كي لا تصطدم بطفل كان يحاول عبور الشارع.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام طفل حدث بعمر 14 عامًا بالتسبب بحادث سير في فلكة الفرسان وسط مدينة الرمادي"، مبينا ان "الحقيقة إن العجلة كان بداخلها شخص واثناء عبوره الفلكة تفاجأ بعبور طفل صغير أمام العجلة وفضّل ان يصطدم بعامود كهربائي في الفلكة على دهس الطفل".

وأشار إلى، ان "السائق منع كارثة كادت ان تقع لو لم يتصرف بسرعة قبل ان يصطدم بالطفل الذي سارع الى عبور الشارع امام العجلة"، مؤكدا ان "السائق سيعمل على مقاضاة الجهات التي روجت للحادث بطريقة مفبركة وبعيدة كل البعد عن الواقع".

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو "زعمت انه لطفل بعمر 14 عامًا تسبب بحادث خطير في فلكة الفرسان وسط مدينة الرمادي".



