العراق يفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية

2024-04-26 16:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقيّ للألعاب المائية خالد عبد الواحد گبيان، بعضوية الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية "Asia AQUATICS" بواقع 39 صوتاً من مجموع 41 في الانتخابات التي أقيمت ظهر يوم الجمعة، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

كما وأسفرت الإنتخابات عن فوز الكويتي الشيخ خالد الصباح بولاية جديدة لرئاسة الإتحاد الاسيوي للألعاب المائية.

وعبر گبيان عن فائق شكره للجمعية العمومية للثقة التي منحوها اياه مؤكداً في الوقت ذاته انه سيسعى مع زملائه في المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي للألعاب المائية على النهوض بعمل الإتحاد القاري و دعم واسناد الاتحادات الوطنية في القارة بغية تطويرها وتحقيق النجاحات بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية.