2024-04-26 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، اليوم الجمعة، تسيير رحلات جوية إلى ثلاث مدن عراقية بينها النجف. وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه منصة “مرفأ”، إنها “تسعى إلى زيادة الرحلات الجوية المباشرة من المملكة إلى جمهورية العراق في إطار تنويع الوجهات داخل العراق دعماً العمليات التنقل بين البلدين”. وأضافت، أنه “انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لقطاع […]

ظهرت المقالة بينها النجف.. السعودية تعلن تسيير رحلات جوية إلى ثلاث مدن عراقية بدءاً من حزيران أولاً على Eishan.