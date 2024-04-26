السعودية تختار النجف كوجهة جديدة لرفع الرحلات الجوية مع العراق

2024-04-26 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الخميس، (26 نيسان 2024)، عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق، في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، ودعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

وستيسر الهيئة بحسب بيان لها، تابعته "بغداد اليوم"، "رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في السعودية إلى مدينة النجف في العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في العراق، وذلك ابتداء من يوم السبت 1 يونيو حزيران 2024".

وأكدت الهيئة أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تضاعف الطاقة الاستيعابية من أجل الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط السعودية بجمهورية العراق".



