السليمانية.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بدربنديخان وحصيلة دوكان ترتفع

2024-04-26 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مركز طوارئ السليمانية، اليوم الجمعة، عن مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في دربنديخان، فيما أشار إلى ارتفاع حصيلة حادث السير الذي وقع في دوكان.

وقال مدير الطوارئ سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث مروري خطير وقع على الطريق الرابط بين دربنديخان وزراين عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ما أدى إلى مصرع زوج وزوجته وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة".

وأضاف أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب المعلومات التي تلقتها وكالة شفق نيوز، فإن ركاب السيارة كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.

وفي السياق، أعلن نادر عن ارتفاع حصيلة حادث السير في دوكان إلى 19 مصاباً، 6 منهم تم نقلهم إلى مستشفى شار في السليمانية لتلقي العلاج.