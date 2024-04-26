الميرنغي يضاعف راتب مبابي بحيلة جديدة

2024-04-26 17:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقر نادي ريال مدريد الاسباني، على حيلة جديدة لمضاعفة راتب نجمه المحتمل، الفرنسي كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة "آس"، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، أن مبابي وافق على تخفيض كبير في قيمة راتبه السنوي مقارنة بما يتقاضاه في باريس.

وأشارت إلى أن كيليان سيحصل على 15 مليون يورو سنويا، ليكون ضمن الفئة الأولى بنجوم الفريق الملكي.

وأوضحت أن اللاعب سيحتفظ بالحصول على 80% من حقوق استغلال صورته، مما يضمن له مضاعفة راتبه السنوي مع ريال مدريد.

ونوهت "مبابي والملكي يواجهان صعوبة كبيرة في الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد تأهل ريال مدريد وباريس لنصف نهائي دوري الأبطال".

وكشفت آس "في ظل احتمالية مواجهة مباشرة بين ريال مدريد وباريس في نهائي دوري الأبطال، فمن المتوقع الإعلان عن صفقة مبابي قبل انطلاق يورو 2024".

وختمت تقريرها "وقد يتأجل الإعلان عن الصفقة لما بعد اليورو وانتهاء إجازة مبابي في الصيف المقبل، خاصة وأن تعاقده مع باريس ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، وبات قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

المصدر: كوورة



