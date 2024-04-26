اعتقال 45 متسللا اجنبيا على حدود السليمانية

2024-04-26 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، القبض على (45) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وبعمليات منفصلة، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرون والفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (45) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

واضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".