خارطة أمنية جديدة تدخل حيز التنفيذ في ديالى

2024-04-26 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر امني، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، استكمال خطة إعادة الانتشار الأمني حول ثلاثة من اهم مدن محافظة ديالى ضمن خطة تأمين الارياف والمحيط وتقليل العسكرة الداخلية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "خطة إعادة الانتشار الأمني حول ثلاثة من اهم مدن ديالى من بينها بعقوبة أنجزت بكافة مراحلها الرئيسية من خلال اعتماد خارطة طريق تأخذ بنظر الاعتبار تعزيز امن الأرياف وضمان نقل الثقل الأمني في المحيط مع خفض مبدأ العسكرة الداخلية".

وأضاف المصدر، ان "الخطة تضمنت خفض عدد السيطرات والمرابطات الثابتة والانتقال الى المؤقتة والالية وتفعيل مبدأ الممارسات الامنية الشاملة التي تعزز الاستقرار الداخلي مع دعم اكبر للتعاون المعلوماتي مع الأهالي للإبلاغ الفوري عن اي حالة مشبوهة".

وأشار الى ان "خطة إعادة الانتشار تأتي من اجل إعطاء رسائل الطمأنينة للأهالي حول مجريات الوضع الأمني واستقراره مع انخفاض لافت في ملف الخروقات".

وكان مصدر امني، اعلن امس الخميس، انطلاق عملية امنية على الحدود الإدارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عملية امنية مشتركة انطلقت من محوريين في قاطع المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بإسناد من التشكيلات الساندة".

وأضاف المصدر، ان " العملية لها 4 اهداف رئيسية هي إعادة تمشيط وتأمين الطرق والمنحدرات وإعادة التموضع في العمق ضمن استراتيجية الانفتاح الجديدة"، لافتا الى ان "العملية ستشمل مناطق محددة من المطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين".

وأوضح ان "المطيبيجة لم تعد منطقة ساخنة خاصة ان نشاط خلايا داعش تقلص بمعدلات عالية في الأشهر الماضية بسبب الضربات الجوية التي أطاحت بأهم قادة التنظيم".