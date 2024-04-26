2024-04-26 17:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الشرطة الأوروبية، تفكيك شبكة متخصصة بتهريب البشر من العراق إلى دول أوروبية. وقالت الشرطة، إنها “قبضت ألقت القبض على 21 شخصاً في عملية استهدفت شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين من العراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس وروسيا“. وأضافت، أن “معظم المعتقلين مصريون وعراقيون وسوريون، وقبض على 15 منهم في بولندا“.

ظهرت المقالة تفكيك شبكة عربية متخصصة بتهريب العراقيين إلى دول الاتحاد الأوروبي أولاً على Eishan.