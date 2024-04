محافظ ذي قار يبحث مع السفير البريطاني في العراق بقضاء الجبايش  واقع استثمار الشركات العالمية

2024-04-26 17:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي السفير البريطاني في العراق ستيڤن هيتشن وبحث معه واقع استثمار الشركات في المحافظة. وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان المحافظ اصطحب السفير الى اهوار قضاء الجبايش وتمت مناقشة امكانية جلب الشركات العالمية لغرض الاستثمار التي من شانها ان...

