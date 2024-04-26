15 شركة تتزاحم على مشروع تحويل النفايات لكهرباء ببغداد

2024-04-26 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، اليوم الجمعة، (26 نيسان 2024)، عن قرب إحالة مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان شرق بغداد، لإحدى الشركات المتقدمة والمتخصصة بتقنية المعالجة.

وأكد مكية في بيان، تلقته، "بغداد اليوم"، ان "مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية من المشاريع التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،" مبينا أن "المشروع سيعمل بنظام الحرق التام الشبكي (الجيل الرابع صعوداً) للنفايات وبمعدل (3000) طن يومياً".

وأضاف، أن "مشروع معالجة النفايات تقدمت له (15) شركة محلية وأجنبية ويمثل النواة الاساس في مشاريع الإصلاح البيئي للمواطن العراقي، والإنتقال ضمن سلم المعايير العلمية نحو البيئة المستدامة".

وأوضح مكية، أن "فعالية فتح عطاءات المشروع التي تقدمت بها الشركات تمثل ثمرة الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية في تحديد المعايير والمتطلبات الخاصة بمواصفات وجيل المشروع، مؤكدا أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو مشاريع البيئة المستدامة".

وتابع، أن "المشروع يمثل قيمة كبيرة من خلال توفير وتخصيص قطع الأراضي اللازمة في جانبي الرصافة والكرخ لإنشاء المشروع،" مشيرا الى، أن "العاصمة بغداد بحاجة الى هكذا مشاريع إستثمارية للتخلص من النفايات التي يتقدر بـ(9000) طن يوميا لما لها من مردود سلبي على حياة المواطنين والواقع البيئي".

واشار مكية الى، أن "مشروع معالجة النفايات له اكثر من فائدة للمواطن العراقي في الاصلاح البيئي من خلال (صحة الانسان ومنع تلوث المياه بسبب الطمر غير الصحي واثره على صحة النبات والتربة ومنع تلوث الهواء جراء الحرق التقليدي الذي يطلق غازات خطرة تسبب الاحتباس الحراري) وعرضيا ينتج كهرباء".

وكان مجلس الوزراء، صوت بجلسته أمس الخميس، "ومن أجل ضمان نجاح مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، على قرار يُلزم فيه وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًّا من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ للعمل بموجبها".