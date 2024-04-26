‎مهاجم نابولي يمهد للانتقال إلى برشلونة

2024-04-26 18:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واع‎كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن تطور مهم بشأن مستقبل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.‎ووفقا للصحيفة فإن ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال كفاراتسخيليا، سيصل نابولي للقاء رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس ومناقشة عقد موكله".‎وذكرت الصحيفة، أن "احتمال أن يقدم وكيل كفاراتسخيليا "سيناريو النقل" إلى دي لورينتيس أمر حقيقي تمامًا".‎ويريد نابولي تجديد عقد كفاراتسخيليا وعرض عليه راتبًا قدره أربعة ملايين مقارنة بـ 1.5 مليون يورو راتبه الحالي".‎وأوضحت، "لاغازيتا ديلو سبورت" أن "مضاعفة راتب كفاراتسخيليا ثلاث مرات لن يكون كافيًا للاحتفاظ به، حيث تطلب حاشية اللاعب خمسة ملايين يورو.‎وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تأكيد برشلونة استمرار تشافي أدى إلى زيادة فرص البلوغرانا في التعاقد مع كفاراتسخيليا".‎وأفادت بأن تشافي معجب بكفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عاما".‎وقالت: إن "اهتمام برشلونة بكفاراتسخيليا وفشل نابولي المرتقب في التأهل لدوري أبطال أوروبا عاملان مهمان للغاية بشأن مستقبل اللاعب".‎ولعب كفاراتسخيليا 41 مباراة مع نابولي الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف، وصنع ثمانية.‎ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن كفاراتسخيليا سجل 24 وصنع 25 في 84 مباراة مع نابولي منذ انتقاله إليه في 2022".