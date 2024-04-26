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‎مهاجم نابولي يمهد للانتقال إلى برشلونة

‎مهاجم نابولي يمهد للانتقال إلى برشلونة
‎مهاجم نابولي يمهد للانتقال إلى برشلونة
2024-04-26 18:00:04 - المصدر: واع
متابعة - واع 
‎كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن تطور مهم بشأن مستقبل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.
‎ووفقا للصحيفة فإن ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال كفاراتسخيليا، سيصل نابولي للقاء رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس ومناقشة عقد موكله".
‎وذكرت الصحيفة، أن "احتمال أن يقدم وكيل كفاراتسخيليا "سيناريو النقل" إلى دي لورينتيس أمر حقيقي تمامًا".
‎ويريد نابولي تجديد عقد كفاراتسخيليا وعرض عليه راتبًا قدره أربعة ملايين مقارنة بـ 1.5 مليون يورو راتبه الحالي".
‎وأوضحت، "لاغازيتا ديلو سبورت" أن "مضاعفة راتب كفاراتسخيليا ثلاث مرات لن يكون كافيًا للاحتفاظ به، حيث تطلب حاشية اللاعب خمسة ملايين يورو.
‎وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تأكيد برشلونة استمرار تشافي أدى إلى زيادة فرص البلوغرانا في التعاقد مع كفاراتسخيليا".
‎وأفادت بأن تشافي معجب بكفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عاما".
‎وقالت: إن "اهتمام برشلونة بكفاراتسخيليا وفشل نابولي المرتقب في التأهل لدوري أبطال أوروبا عاملان مهمان للغاية بشأن مستقبل اللاعب".
‎ولعب كفاراتسخيليا 41 مباراة مع نابولي الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف، وصنع ثمانية.
‎ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن كفاراتسخيليا سجل 24 وصنع 25 في 84 مباراة مع نابولي منذ انتقاله إليه في 2022".

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