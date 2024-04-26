مهاجم نابولي يمهد للانتقال إلى برشلونة
2024-04-26 18:00:04 - المصدر: واع
متابعة - واع
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن تطور مهم بشأن مستقبل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.
ووفقا للصحيفة فإن ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال كفاراتسخيليا، سيصل نابولي للقاء رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس ومناقشة عقد موكله".
وذكرت الصحيفة، أن "احتمال أن يقدم وكيل كفاراتسخيليا "سيناريو النقل" إلى دي لورينتيس أمر حقيقي تمامًا".
ويريد نابولي تجديد عقد كفاراتسخيليا وعرض عليه راتبًا قدره أربعة ملايين مقارنة بـ 1.5 مليون يورو راتبه الحالي".
وأوضحت، "لاغازيتا ديلو سبورت" أن "مضاعفة راتب كفاراتسخيليا ثلاث مرات لن يكون كافيًا للاحتفاظ به، حيث تطلب حاشية اللاعب خمسة ملايين يورو.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تأكيد برشلونة استمرار تشافي أدى إلى زيادة فرص البلوغرانا في التعاقد مع كفاراتسخيليا".
وأفادت بأن تشافي معجب بكفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عاما".
وقالت: إن "اهتمام برشلونة بكفاراتسخيليا وفشل نابولي المرتقب في التأهل لدوري أبطال أوروبا عاملان مهمان للغاية بشأن مستقبل اللاعب".
ولعب كفاراتسخيليا 41 مباراة مع نابولي الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف، وصنع ثمانية.
ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن كفاراتسخيليا سجل 24 وصنع 25 في 84 مباراة مع نابولي منذ انتقاله إليه في 2022".
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن تطور مهم بشأن مستقبل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي.
ووفقا للصحيفة فإن ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال كفاراتسخيليا، سيصل نابولي للقاء رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس ومناقشة عقد موكله".
وذكرت الصحيفة، أن "احتمال أن يقدم وكيل كفاراتسخيليا "سيناريو النقل" إلى دي لورينتيس أمر حقيقي تمامًا".
ويريد نابولي تجديد عقد كفاراتسخيليا وعرض عليه راتبًا قدره أربعة ملايين مقارنة بـ 1.5 مليون يورو راتبه الحالي".
وأوضحت، "لاغازيتا ديلو سبورت" أن "مضاعفة راتب كفاراتسخيليا ثلاث مرات لن يكون كافيًا للاحتفاظ به، حيث تطلب حاشية اللاعب خمسة ملايين يورو.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تأكيد برشلونة استمرار تشافي أدى إلى زيادة فرص البلوغرانا في التعاقد مع كفاراتسخيليا".
وأفادت بأن تشافي معجب بكفاراتسخيليا البالغ من العمر 23 عاما".
وقالت: إن "اهتمام برشلونة بكفاراتسخيليا وفشل نابولي المرتقب في التأهل لدوري أبطال أوروبا عاملان مهمان للغاية بشأن مستقبل اللاعب".
ولعب كفاراتسخيليا 41 مباراة مع نابولي الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف، وصنع ثمانية.
ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن كفاراتسخيليا سجل 24 وصنع 25 في 84 مباراة مع نابولي منذ انتقاله إليه في 2022".