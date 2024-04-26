أحوال صلاح الدين تعلن افتتاح دوائر للبطاقة الوطنية والجوازات في سامراء والدور

2024-04-26 18:12:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع - فليح العبيديأعلنت مديرية الأحوال المدنية في صلاح الدين، اليوم الجمعة، افتتاح دوائر للبطاقة الوطنية والجوازات في قضائي سامراء والدور.وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في صلاح الدين العميد عمار إسماعيل خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن"برعاية وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وإشراف مباشر من قبل مدير الجنسية العام، افتتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات الإقامة في صلاح الدين دائرة جديد للبطاقة الوطنية في قضاء الدور مجهزة بكافة المستلزمات بعد ما كانت غير مؤهلة".وأضاف، أن"مديرية الأحوال المدنية ستفتح بعد 10 أيام مكتب جوازات سامراء، بعد ما كان مكتبا ورقيا يعمل بالجوازت المقروءة" ،مبينا أن"المديرية ستعمل على إصدار الجواز الالكتروني خلال ساعة للمواطنين".وتابع أن"المديرية لديها مشاريع أخرى منها مشروع دائرة أحوال سامراء والذي سينجز بعد ثلاثة أشهر، عبر الانتقال الى بناية جديدة مؤهلة ومجهزة بكافة المستلزمات"، مشيرا الى أن"هناك مشاريع أخرى مستقبلا منها مشروع التسجيل المركزي لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين الذين تقع نفوسهم خارج المحافظة ".