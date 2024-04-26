الموارد: معدلات الخزن في سد الموصل وصلت إلى مستويات عالية جدا

2024-04-26 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن معدلات الخزن في سد الموصل وصلت لمستويات عالية جدا، وفيما أشارت إﻟﻰ امتلاك العراق خزينا مائيا جيدا سينعكس إيجابا على خطة الزراعة الصيفية، أكدت انخفاض نسبة الملوحة في شط العرب بنسبة كبيرة، فيما حددت 5 إجراءات لتحسين كفاءة الري.وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة علي راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدلات الخزن في سد الموصل وصلت إلى مستويات عالية جدا، لم نصلها في عام 2019 عندما كانت هناك سنة وفيرة"، مبينا، أن "مستويات الخزن في سدي دوكان ودربندخان وصلت إلى نفس مستويات عام 2019".وأضاف، أن "العراق يمتلك حاليا خزينا مائيا جيدا وسينعكس إيجابا على الموسم الصيفي المقبل والخطة الصيفية".وتابع، أن "الخزين المتحقق يجب استغلاله بشكل جيد من خلال السعي لتحسين كفاءة الري عبر 5 خيارات وإجراءات تتضمن استخدام التقنيات الحديثة وتبطين قنوات الري واستخدام الأنابيب المغلقة في نقل المياه وإنشاء السدود لحصاد المياه واستغلال المياه الجوفية".وبين، أن "المرونة والإيجابية في ملف المياه مهمة وتحققت بفضل الدعم الحكومي الحالي والرؤية الثاقبة والواضحة لملف المياه الذي حوله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لملف سيادي".وعن ملوحة شط العرب أوضح راضي، أن "الإطلاقات المائية المستقرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عززت الخزين المائي في سد دربندخان وسد ديالى أيضا وقللت معدلات الملوحة في شط العرب بنسبة كبيرة جدا".وبين، أن "معدلات الملوحة كانت تصل في بعض المناطق إلى 15000 ألف جزء بالمليون، حيث انخفضت إلى 2000".