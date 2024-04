2024-04-26 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر صحي في ذي قار عن مصرع واصابة 7 اشخاص في حادث مروري على الطريق السريع الرابط بين الناصرية والبصرة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الباص ينقل مقاتلي الحشد من مدينة البصرة باتجاه وحدتهم العسكرية.واضاف، اثناء وصولهم الى حدود مدينة الناصرية قرب مطعم اسيا اصطدموا بشاحنة تسببت...

The post مصدر: مصرع واصابة 7 اشخاص في حادث مروري على طريق ناصرية بصرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.