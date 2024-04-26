2024-04-26 19:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 45 متسللاً أجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وبعمليات منفصلة، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين والفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض على (45) متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".