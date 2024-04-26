الزوراء يتجاوز الكرخ ودهوك ينتصر على القاسم بدوري النجوم

2024-04-26 19:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الزوراء فوزا مهما على نظيره الكرخ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الساحر أحمد راضي لحساب الأسبوع الــ(24) من دوري النجوم العراقي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهدف الأول للزوراء جاء عن طريق اللاعب كريستوفر جون في الشوط الأول من المباراة، فيما أضاف المهاجم علاء عباس هدفي الزوراء من ضربتين رأسيتين لتنتهي المباراة بفوز الزوراء"، مشيرا، إلى أنه "بهذا الفوز صعد الزوراء إلى المركز الثالث برصيد (43) نقطة".وأضاف، أن "فريق دهوك حقق الفوز على مضيفه القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد"، موضحا، أن "فريق القاسم تقدم بواسطة لاعبه جبار كريم في الدقيقة (22) قبل أن يدرك اللاعب يانيك راموس هدف التعادل في الدقيقة (40) وأضاف زميله بيار ابو بكر الهدف الثاني في الدقيقة (42)، وأضاف دهوك الهدف الثالث في الشوط الثاني".