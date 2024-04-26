خلال 2023.. أكثر من 350 عراقية تزوجن في تركيا من أزواج "غير عراقيين"

2024-04-26 19:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أظهرت احصائيات الزواج في تركيا للعام الماضي 2023، حصول مئات حالات الزواج لعراقيين (ذكوراً وأناثاً)، الجزء الاكبر منها من جنسيات أخرى.

ووفق الاحصائيات التي تتبعتها "بغداد اليوم"، فأن "178 عراقيًا تزوجوا في تركيا، مقابل 523 فتاة عراقية تزوجت أيضاً في الدولة المجاورة".

ولا تكشف الاحصائيات عن جنسية النساء اللاتي تزوجهن العراقيون، او جنسيات الأزواج الذين تزوجوا العراقيات في تركيا".

لكن حتى مع افتراض ان جزءاً من العراقيات تزوجن من عراقيين، فان العراقيين الذين تزوجوا في ذلك العام عددهم اقل وبلغ 178 عراقياً ومع افتراض ان جميعهم تزوجوا عراقيات سيكون هناك 345 عراقية على الأقل تزوجن من جنسيات أخرى في تركيا.