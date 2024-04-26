مصرع شخصين واصابة 11 آخرين في حادث سير مروع جنوبي العراق

2024-04-26 19:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بوقوع حادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية أدى الى مصرع شخصين واصابة 11 اخرين من عناصر الحشد الشعبي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة في منطقة ام عنيج جنوبي مدينة الناصرية، نتيجة اصطدام عجلة نوع (منشأة) بتريلة وتعرضها للانقلاب على الطريق".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع واصابة 13 شخصاً، منهم 11 جريحا بعضهم بحالة خطرة، فيما توفي اثنين آخرين، حيث تواصل عجلات الاسعاف نقل المصابين للمشافي في الناصرية وسوق الشيوخ لغرض تلقيهم العلاج اللازم".