تغير المناخ قد يكلف الأميركي المولود هذا العام ما يقرب 500 ألف دولار خلال حياته

2024-04-26 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قد يكلف تغير المناخ الأميركيين المولودين في عام 2024 ما يقرب من 500 ألف دولار زيادة في تكلفة المعيشة على مدار حياته، بسبب ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار السكن والغذاء، من بين عوامل أخرى كثيرة، حسبما قالت شركة ICF الاستشارية مؤخراً في تقرير جديد لها. كلفت كوارث الطقس والمناخ الولايات المتحدة أكثر من 617 مليار دولار بين عامي 2018 و2022، وهو رقم قياسي، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، ما أثبت أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب مكلف بالفعل. وأبلغ حوالي 13 من الأميركيين عن صعوبات اقتصادية خلال العام السابق بسبب تغير المناخ، بحسب تقرير صدر في تشرين الأول الماضي. يقول خبراء إنه من المرجح أن يعاني عدد أكبر من الناس من آلام مالية مع ارتفاع درجات الحرارة وشيوع الظواهر الجوية المتطرفة. مع كل درجة إضافية من الاحترار، من المتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة ضربة اقتصادية أكبر، كما يحذر التقييم الوطني الخامس للمناخ. على سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين فهرنهايت إلى مضاعفة التأثير المالي الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة فهرنهايت. وقال الزميل البارز في المعهد الحضري بالولايات المتحدة، أندرو رومباش: إن اللبنات الأساسية لحياتنا المالية الإسكان والتأمين وبرامج الرعاية الاجتماعية والضرائب ستصبح أكثر تكلفة أو أقل قيمة بسبب تغير المناخ، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كبيرة على محافظ الناس.