2024-04-26 19:42:08 - المصدر: منصة إيشان

قدمت الفنانة المصرية مي فاروق، بلاغاً رسمياً إلى السلطات المختصة ضد طليقها ووالد ابنها الموزع الموسيقي أشرف رجب؛ بتهمة “التعدي عليها بالضرب والسب والقذف والتهديد”. وأرفقت فاروق البلاغ الذي قدمته في “قسم شرطة الأهرام”، محافظة الجيزة، بالعديد من التقارير الطبية التي تؤيد اتهامها من خلال توثيق وجود كدمات وجروح بأماكن مختلفة من جسمها. وكان الطلاق […]

ظهرت المقالة مي فاروق تتعرض “للضرب والإهانة” من طليقها وتلجأ للقضاء أولاً على Eishan.