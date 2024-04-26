2024-04-26 19:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أوضحت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أهمية المدرسة الحكومية الإلكترونية والفئات المشمولة، فيما أشارت الى إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم. وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “واع”، إن” المدرسة الحكومية الإلكترونية لها دور وأهمية كبيرة وهي تجربة توفر مناخ موازٍ للدروس الخصوصية “. وأضاف، أن “المدرسة الالكترونية استهدفت فئتي […]

ظهرت المقالة التربية تطلق المدارس الإلكترونية لفئتين من المجتمع: هدفنا تقليل الزخم أولاً على Eishan.