2024-04-26 19:42:08 - المصدر: منصة إيشان

أبدى هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تبرّمه من استمرار احتجازه في أحد السجون اللبنانية، مؤكدًا أنه “كبش محرقة”، وضحية قضية لا دخل له فيها. ونقلت “العربية نت” عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنّ هانيبال القذافي يُعامل معاملة “مميزة” داخل سجنه الانفرادي، حتى إنه خضع منذ فترة لعملية جراحية تجميلية، وتم تأمين طبيب […]

ظهرت المقالة “هانيبال القذافي”.. كبش محرقة في حبس انفرادي “5 نجوم” أولاً على Eishan.