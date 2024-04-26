"شنيشل" يكشف عن تشكيلة الأولمبي العراقي أمام نظيره الفيتنامي

2024-04-26 19:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، يوم الجمعة، تشكيلة المنتخب العراقي لملاقاة نظيره الفيتنامي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 23 عاماً.

ويحتضن ملعب الجنوب المونديالي في مدينة الوكرة القطرية المباراة التي تجري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

وتألفت التشكيلة من حسين حسن، يوسف الإمام، زيد تحسين، مصطفى سعدون، احمد مكنزي، منتظر محمد، كرار محمد، علي الموسوي، علي جاسم، نهاد محمد، وامين الحموي.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم اختتم مساء أمس الاربعاء تحضيراته الفنية، في مجمع الإرسال بالدوحة استعداداً لمواجهة نظيره الفيتنامي اليوم في الدور ربع النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.