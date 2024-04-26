الدفاع والاعلامية "تبرئان نفسيهما" من حادثة "فاشينستا القاعدة الجوية".. أين توجيه السوداني؟

2024-04-26 20:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الدفاع اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، على المقطع المتداول عن ظهور "فاشينستا" بقاعدة جوية، في ظاهرة كثيرة ما تكررت بحضور ضباط كبار، فيما اوضحت الفتاة التي ظهرت بالفيديو انها "ليست فاشينستا"، واستعرضت سلسلة طويلة من "الشهادات" قال مراقبون انها لاعلاقة لها بتواجدها في قاعدة جوية، فضلا عن كون الفيديو يخالف توجيهات السوداني بابتعاد الضباط والمنتسبين عن مقاطع الفيديو ومواقع التواصل والظهور بصحبة الاعلاميات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "رداً على ما جرى تناقله من بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور (مقطع فيديو ) للاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية البطلة، نود أن نوضح بشأنه مايلي: وجهت مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع دعوة لكل وسائل الإعلام المحلية من القنوات والوكالات المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، وأصحاب المحتوى الجيد من المؤثرين لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلامياً".





شاهد الفيديو من هنا

واضافت انه "كلنا يعلم ما للدور الكبير الذي لعبه الشباب والشابات من المؤثرين العراقيين في مساندة أبطال الجيش وبقية قوى الأمن العراقية في معركته ضد الإرهاب، وكانت الشابة التي جرى تداول مقطع الفيديو الخاص بها أحد الحاضرين لهذا الحفل لدعم قواتنا البطلة".





واشارت الى "إننا اليوم نعيش في عصر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتاز بسرعة انتشارها، وإن وزارات الدفاع في كل العالم تلجأ اليوم إلى الإعلام الرقمي والمؤثرين إضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية لنقل رسائلها إلى الجماهير".





من جانبها علقت الفتاة الظاهرة في الفيديو، انها ليست "فاشينستا" بل مهندسة اتصالات ووالدها ضابط كبير وشهيد، وتدرس الاعلام.





واستذكر مراقبون توجيهات السوداني بضرورة ابتعاد الضباط عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الاساءة للمؤسسة العسكرية، معتبرين ان ظهور الاعلاميات في هكذا مواقع يسيء للمؤسسة العسكرية.



