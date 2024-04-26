هجوم صاروخي يطال حقلا غازيا في السليمانية

2024-04-26 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، بهجوم استهدف حقل كورمور الغازي في جمجمال.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "طائرة مسيرة، استهدفت حقل كورمور الغازي في جمجمال ضمن محافظة السليمانية".

واضاف، ان "الهجوم، لم يسفر عن خسائر بشرية او مادية"، مؤكدا ان "العمل مستمر بالحقل".

يأتي هذا الاستهداف، بالتزامن مع عودة النشاط ضد الاهداف الامريكية، واستهداف الحقل يذكر بالاشهر الماضية عندما كانت الحقول الغازية في كردستان تتعرض لاستهداف متكررة بالتزامن مع توتر العلاقات الامنية بين الجانب الامريكي والفصائل.