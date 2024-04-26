أصحاب المحال يسابقون النيران لانقاذ بضائعهم من حريق بسوق خان بني سعد (فيديو)

2024-04-26 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر في الدفاع المدني، اليوم الجمعة، (26 نيسان 2024)، السيطرة على حريق ناحية خان بني سعد في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "حريقا نشب في محال تجارية عدة في مركز ناحية خان بني سعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) ما تتطلب تدخل 3 فرق من الدفاع المدني من اجل احتواءه ومنع توسع النيران الى المحال والاسواق القريبة".

وأشار الى "اخماد الجزء الأكبر من الحريق وايقاف اتساعه مع بدء عملية التبريد عقب السيطرة على محاوره" مؤكداً "بان أسباب الحريق لاتزال مجهولة بانتظار فتح تحقيق من قبل الأدلة الجنائية".

ولفت المصدر الى ان "الاضرار المادية كبيرة دون تسجيل أي اصابات بشرية" مؤكدا "بان تدخل فرق الاطفاء اسهم في احتواء الخسائر".













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