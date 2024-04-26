بعد حادثة اليوم.. مرور السليمانية تمنع حركة الشاحنات أيام الجمعة

2024-04-26 20:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت مديرية مرور السليمانية، اليوم الجمعة، (26 نيسان 2024)، منع مرور الشاحنات أيام الجمع من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء على عدة طرق بعد حادث سير مروع شهدته المحافظة اليوم.

وأكدت مرور السليمانية في بيان، "عدم السماح للشاحنات بالمرور أيام الجمع من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء على طريق دوكان - السليمانية وبالعكس من شارع هواري شار إلى نفق بيشرو".

وأبلغت المرور "كافة الوحدات والحواجز بمراقبة ومحاسبة السائقين الذين لا يلتزمون بهذا القرار".

ودعت أيضاً "سائقي الشاحنات إلى الالتزام لتجنب الحوادث المرورية والملاحقة القانونية".

وكان سائق شاحنة فقد السيطرة عليها صباح اليوم الجمعة على الطريق بين السليمانية - دوكان بسبب تعطل مكابحها، لتصطدم بـ 15 سيارة وتؤدي إلى إصابة 18 شخصاً بجروح على الأقل.

وقال مدير شرطة مرور قضاء دوكان الرائد كوسرت عبد الله، في تصريح صحفي، إن "الشاحنة صدمت سيارتين على بعد كيلومترين قبل أن تصدم 13 سيارة أخرى في سيطرة المرور بمدخل المدينة" مشيرا، إلى "تضرر نحو 5 سيارات بشكل لم تعد صالحة للاستخدام تماماً.