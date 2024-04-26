شركة "بايت دانس" تفضل إغلاق "تيك توك" على بيعه لأمريكا

2024-04-26 20:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت 4 مصادر إن شركة بايت دانس ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك TikTok تفضل إغلاق تطبيقها بدلا من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لمحاربة التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إن الخوارزميات التي يعتمد عليها تيك توك في عملياته تعتبر أساسية لعمليات بايت دانس الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بالخوارزميات غير مرجح إلى حد كبير. وقالوا إن تيك توك يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات بايت دانس والمستخدمين النشطين يوميا، لذلك تفضل الشركة المالكة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في حالة وقوع أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى مشترٍ أميركي. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الإغلاق سيكون له تأثير محدود على أعمال بايت دانس، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن خوارزميتها الأساسية. وقالت بايت دانس في وقت متأخر من يوم الخميس في بيان نشر على توتياو Toutiao، وهي منصة إعلامية تمتلكها، إنه ليس لديها خطة لبيع تيك توك، ردا على مقال نشرته ذي إنفورميشن The Information يقول إن الشركة الصينية تستكشف سيناريوهات لبيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة بدون الخوارزمية التي توصي مقاطع فيديو لمستخدمي تيك توك. وردا على طلب رويترز للتعليق، أشارت متحدثة باسم تيك توك إلى بيان بايت دانس المنشور على توتياو. وقال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، يوم الأربعاء، إن شركة التواصل الاجتماعي تتوقع الفوز بطعن قانوني لمنع التشريع الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا والذي قال إنه سيحظر تطبيق الفيديو الشهير الذي يستخدمه 170 مليون أميركي. تم إقرار مشروع القانون بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء، مدفوعا بمخاوف واسعة النطاق بين المشرعين الأميركيين من أن الصين قد تصل إلى بيانات الأميركيين أو تستخدم التطبيق للمراقبة. يحدد توقيع بايدن موعدا نهائيا في 19 ينايركانون الثاني المقبل للبيع قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولايته لكنه يمكنه تمديد الموعد النهائي لمدة 3 أشهر. ولا تكشف بايت دانس علنا عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها. وقالت مصادر منفصلة إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين، خاصة من تطبيقاتها الأخرى مثل دوين Douyin، وهو النسخة الصينية من تيك توك. وقال مصدر منفصل على دراية مباشرة إن الولايات المتحدة استحوذت على حوالي 25 من إجمالي إيرادات تيك توك العام الماضي. وقال اثنان من المصادر الأربعة إن إيرادات بايت دانس لعام 2023 ارتفعت إلى ما يقارب من 120 مليار دولار في عام 2023 من 80 مليار دولار في عام 2022. وقالت 3 من المصادر إن تيك توك تشترك في نفس الخوارزميات الأساسية مع تطبيقات بايت دانس المحلية مثل منصة الفيديو القصير Douyin. وقال أحدهم إن خوارزمياتها تعتبر أفضل من منافسي بايت دانس مثل تنسينت Tencent وشياهونغشو Xiaohongshu. وقال المصدر إنه سيكون من المستحيل تجريد تيك توك من خوارزمياتها، لأن ترخيص الملكية الفكرية الخاص بها مسجل باسم بايت دانس في الصين، وبالتالي يصعب فصلها عن الشركة الأم. وقالت المصادر الأربعة، في إشارة إلى خوارزمية تيك توك، إن بايت دانس لن توافق أيضا على بيع أحد أصولها الأكثر قيمة للمنافسين. وأشارت الصين إلى أنه من المرجح أن ترفض التجريد القسري للتطبيق بعد جلسة استماع في الكونغرس الأميركي في مارسآذار من العام الماضي. وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي في بكين أواخر مارسآذار عام 2023 إن الصين ستعارض بشدة البيع القسري لتيك توك. وأضافت أن بيع تيك توك أو تجريده يدخل في إطار تصدير التكنولوجيا ويجب أن يخضع لإجراءات الترخيص الإداري، وفقا للقوانين واللوائح الصينية. وقال اثنان من الأشخاص، إنه باستثناء الخوارزميات، تشمل الأصول الرئيسية لتيك توك بيانات المستخدم وعمليات المنتج وإدارته.