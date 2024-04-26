الأولمبي السعودي يودع منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاما

2024-04-26 20:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعودع المنتخب الأولمبي السعودي، اليوم الجمعة، منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاما بخسارته أمام نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن "المنتخب الأولمبي السعودي ودع منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاما بخسارته أمام نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين".وأضاف، أن" المواجهة أقيمت في ملعب خليفة وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ، أيمن يحيى، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، عند الدقيقة 72، لتتعقد أمور المنتخب السعودي".‎وبهذه النتيجة؛ توقفت مسيرة الأخضر الأولمبي في كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً عند دور ربع النهائي، فيما شق منتخب أوزبكستان طريقه إلى المربع الذهبي دور نصف النهائي حيث سيلتقي مع منتخب إندونيسيا الذي تفوق على منتخب كوريا الجنوبية.