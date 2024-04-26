(واع) تنشر التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهة فيتنام

2024-04-26 20:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، تشكيلة المنتخب لمُواجهةِ فيتنام ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن شنيشل أعلن تشكيلة منتخبنا الأولمبيّ لمُواجهةِ فيتنام ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.وجاء في حراسة المرمى حسين حسن، فيما جاء في خط الدفاع كل من مصطفى سعدون وزيد تحسين حسين عامر، و أحمد مكنزي، فيما جاء في خط الوسط كل من كرار محمد وعلي جاسم ومنتظر محمد ، فيما جاء بخط الهجوم كل من علي الموسوي ونهاد محمد و أمين الحموي.