مصدر: الحصيلة النهائية لحادث باص الحشد ترتفع الى 15 اصابة ووفاة واحدة

2024-04-26 20:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن حادث السير المروع الذي وقع قرب مطعم اسيا جنوبي الناصرية، أسفر عن إصابة 15 منتسبًا في الحشد الشعبي ووفاة شخص واحد. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن “الحادث وقع بعد ظهر اليوم على الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية...

