كهرباء كردستان: فقدان 2500 ميغاواط اثر استهداف "كورمور"

2024-04-26 20:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، عن فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء اثر استهداف حقل كورمور الغازي بطائرة مسيرة. وقالت الوزارتان في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن هجوما بطائرة مسيرة على حقل كورمور أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما تسبب بفقدان نحو 2500 ميغاواط من الكهرباء. وأضاف البيان، أن كوادر وزارتي الكهرباء والموارد الطبيعية يعملون مع شركائهم لتطبيع الوضع واستئناف إنتاج الغاز إلى محطات توليد الطاقة. وفي وقت سابق، تعرّض حقل غاز كورمور في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، مساء الجمعة، لـقصفٍ صاروخي، وفقاً لمسؤولين كرد.