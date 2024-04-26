2024-04-26 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اكد مصدر امني في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، ان المعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات بالهجوم على حقل كورمور بجمجمال.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موقع شركة دانة غاز الامارتية - المشغلة لحقل كورمور النفطي - الغازي، تعرض لإعتداء بالصواريخ او الطائرات المسيرة ناحية قادر كرم - التابعة حاليًا الى محافظة السليمانية".

واضاف، ان "اتجاه الإطلاق كان من جهة قضاء الطوز"، مبينا ان "الموقف الاولي يشير إلى وجود اصابات".

فيما نوهت وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في اقليم كردستان، المواطنين ان "هجوم بطائرة بدون طيار على حقل كورمور، ادى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما أدى إلى قطع نحو 2500 ميجاوات من الكهرباء".

واكد البيان المشترك، ان "موظفي وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية، يعملون مع شركائهم لتطبيع الوضع واستئناف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الطاقة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، افاد مصدر امني في السليمانية، بتعرض حق كورمور لهجوم بطائرة مسيرة دون اضرار تذكر.