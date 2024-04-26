"بغداد اليوم".. تكشف عن أكبر عملية سرقة لمبارز جرمية في البصرة وتضعها أمام انظار وزير الداخلية

2024-04-26 20:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، (26 نيسان 2024)، بسرقة "أكبر مبارز جرمية" في محافظة البصرة تتمثل ب 17 حاوية تحتوي على مواد مختلفة مع عجلات تابعة لمواطنين تم ضبطها في وقت سابق في مركز شرطة سفوان جنوب المحافظة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "تحقيقاً فُتح وتم ايداع احد منتسبي مركز الشرطة في التوقيف الذي اعترف بشكل أولي على ضباط ومنتسبين اشتركوا معه في سرقة المضبوطات والمبارز الجرمية".

وأشار الى، ان "نحو 9 سيارات و17 حاوية لا زال مصيرها مجهولا، واختفت من داخل مركز الشرطة الذي كان من المفترض ان يتحفظ عليها".

وحذر المصدر مما وصفها "بعملية تكتيم للتحقيق وتسوية الأمر بشكل ودي مع المتهمين العائدة لهم المبارز الجرمية، طالباً من "بغداد اليوم" نشر التفاصيل واطلاع وزير الداخلية عليها".



