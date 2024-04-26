الصحة: 3 مستشفيات جديدة ستفتتح في بغداد

2024-04-26 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، التوجه لافتتاح 3 مستشفيات في العاصمة بغداد، مشيرةً إلى أن الافتتاحات الجديدة ستقلل الضغط على المستشفيات الموجودة.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة باسم صباح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدى الوزارة خطة لفتح مستشفيات جديدة في دوائر الصحة بينها دائرة صحة بغداد الرصافة؛ لسحب الضغط من المستشفيات الموجودة حاليا وتقليل الاكتظاظ والارتقاء بالخدمات".وأشار، إلى أنه "قريبا سيتم الإعلان عن افتتاح مستشفى الشعب وهو صرح كبير يحتوي على 350 سريراً لتقديم الخدمات الصحية في مختلف المجالات".وأضاف، أن "العام الحالي سيشهد افتتاح مستشفيي الفضيلية والنهروان بالإضافة إلى مستشفى الشعب"، مبيناً، أن "هذه المستشفيات الثلاثة سوف تقلل الزخم عن المستشفيات الموجودة".