2024-04-26 21:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت، قبل قليل، مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الفيتنامي في بطولة آسيا تحت 23 عاماً.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الفيتنامي في بطولة آسيا تحت 23 عاماً انطلقت قبل قليل".وأعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل- اليوم الجمعة- تشكيلة المنتخب لمواجهة فيتنام ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية.وجاء في حراسة المرمى حسين حسن، فيما جاء في خط الدفاع كل من مصطفى سعدون وزيد تحسين حسين عامر و أحمد مكنزي، فيما جاء في خط الوسط كل من كرار محمد وعلي جاسم ومنتظر محمد، وجاء بخط الهجوم كل من علي الموسوي ونهاد محمد و أمين الحموي.