نفط ميسان يتغلب على نفط الوسط بثنائية في دوري النجوم

2024-04-26 21:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق نفط ميسان فوزا على نظيره نفط الوسط بهدفين مقابل لا شيء لحساب الأسبوع (24) من دوري النجوم الكروي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح نفط ميسان بهدف جاء عن طريق الخطأ سجله لاعب نفط الوسط بكاري في الدقيقة (38)".وأضاف، أن "اللاعب علي لطيف سجل الهدف الثاني لنفط ميسان في الدقيقة (55) لتنتهي هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء لصالح الفريق الميساني".